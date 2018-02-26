В РАН разработали сорбент для очистки Арктики от жидких радиоактивных отходов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН) представили Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) результаты своих разработок для повышения безопасности освоения Арктики.

Как сообщили "Интерфаксу" в КНЦ РАН в понедельник, всего заполярные ученые провели работу над 75 разработками. Так, ученые центра наноматериаловедения создали инновационные титаносиликатные сорбенты для очистки Арктики от жидких радиоактивных отходов. Геологи разработали метод автоматического построения 3D-моделей рудных месторождений и апробировали этот способ в горнопромышленных зонах Ловозерского и Ковдорского районов Мурманской области.

Горный институт КНЦ РАН посвятил исследования возможностям применения АЭС малой мощности для энергообеспечения удаленных и труднодоступных арктических регионов. Также ученые Горного института дали предварительную оценку влияния геодинамики на безопасность разработки нефтегазовых месторождений, в частности, на шельфе Баренцева моря.

Кроме того, разработки КНЦ РАН посвящены оценке айсберговой опасности для хозяйственной деятельности на арктическом шельфе и при условии растущего трафика по арктическим трассам. В частности, заполярные ученые считают необходимым создание на западе Арктики "айсбергового патруля" для управления ледовыми обстановками в районах промышленного освоения шельфа.

Новые технологии экспресс-диагностики состояния здоровья коренного населения и приезжих предложил научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике. Как поясняют в КНЦ РАН, его ученые "выявили территории в западном секторе Арктической зоны России с критическим уровнем здоровья населения".