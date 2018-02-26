Шторм остановил Керченскую паромную переправу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Паромы временно прекратили движение между Крымом и Краснодарским краем из-за сильного ветра в понедельник вечером, сообщила компания-оператор переправы. Крымское управление МЧС ранее распространило экстренное предупреждение в регионе на ближайшие трое суток, до 2 марта. Сильный мокрый снег, метель и порывы ветра до 26 метров в секунду ожидаются на полуострове из-за прохождения южных циклонов.

Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России.

Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили, железнодорожные вагоны и грузы.