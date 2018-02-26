Военный самолет США провел разведку у морских границ РФ на Черном море

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARM26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал на высоте 7,5 тыс. м вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Керченского пролива и Краснодарского края по линии Анапа - Новороссийск - Геленджик.

После вылета с базы маршрут его полета к российским границам на Черном море проходил над Грецией и Болгарией.

Кроме того, в понедельник вблизи российских рубежей на Черном море был также зафиксирован полет американского патрульного противолодочного самолета (морского разведчика) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS266, вылетевшего с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Как сообщалось, такая же пара американских разведывательных самолетов совершала аналогичные полеты вблизи российских морских границ на Черном море 23 февраля.

В минувшее воскресенье у побережья Крыма и Краснодарского края также вел разведку еще один американский P-8A Poseidon с бортовым номером 168438.