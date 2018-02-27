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Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вдоль границ РФ на Черном море

Разведку у Черноморского побережья России в понедельник вели три американских самолета

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вдоль границ РФ на Черном море
БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение понедельника часами курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16,5 тыс. метров и скорости 540 км в час.

В ходе выполнения полетного задания с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Крыма и значительной частью Краснодарского края.

Маршрут полета американского беспилотника, способного находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, после вылета с авиабазы в Италии к российским рубежам проходил над Грецией и Болгарией.

Как сообщалось, в понедельник два разведывательных самолета ВМС США - EP-3E Aries II и P-8A Poseidon также вели разведку у побережья Крыма и Краснодарского края.

В минувший четверг тот же тяжелый американский беспилотник RQ-4А Global Hawk с бортовым номером 10-2043 в течение не менее пяти часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а затем в течение нескольких часов вел разведку к востоку от границ Калининградской области в небе над Литвой.

Кроме того, в минувшую субботу он провел очередную многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

Теги: Россия, США
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