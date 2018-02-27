Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Башкирии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Иглинском районе Башкирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по республике во вторник.

"В настоящий момент достоверно известно о трех погибших в результате столкновения микроавтобуса и фуры на дороге в Иглинском районе", - сказал сотрудник пресс-службы.

Количество пострадавших и подробности дорожной аварии уточняются.

В свою очередь, источник в службе транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что в результате ДТП погибли пять человек.

"На трассе в Иглинском районе столкнулись грузовик и пассажирский автобус, пострадали шесть человек, пятеро, предварительно, погибли", - сказал источник.