Индекс социально-политической стабильности в России достиг 100 пунктов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Центр политической конъюнктуры (ЦПК) констатирует в конце февраля рост уровня политической стабильности в России.

Как следует из материалов ЦПК, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", в настоящее время индекс социально-политической стабильности, который регулярно составляют эксперты центра, достиг 100 пунктов.

"За неделю с 19 по 25 февраля значение индекса выросло на 2 пункта. В январе 2018 года индекс также находился на отметке в 100 пунктов, а в начале февраля опускался до 98 пунктов", - говорится в материалах центра.

Между тем, директор ЦПК Алексей Чеснаков заявил "Интерфаксу", что в настоящее время Индекс социально-политической стабильности "показывает позитивную динамику, поскольку ряд тенденций в экономической и социальной политике, очевидно, способствуют улучшению восприятия ситуации в стране".

При этом наиболее важным событием прошедшей недели, по его словам, стала определенность с датой Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

"Для политического класса это очень серьезный сигнал, прямо показывающий готовность президента Путина сформулировать ключевые пункты программы власти на ближайшие годы. Это определенность не только и не столько с датой послания, сколько с общим позитивным настроем власти на стратегическую перспективу", - сказал Чеснаков.

Кроме того, на росте индекса отразилось повышение кредитных рейтингов России международными рейтинговыми агентствами, информация о росте ВВП и позитивные настроения в связи с победой российской хоккейной команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

Расчет индекса социально-политической стабильности России

Индекс социально-политической стабильности России (Russian Social and Political Stability Index (RSPSI)) составляется ЦПК на основе собственных экспертных оценок политических рисков и определения среднесрочных тенденций. Индекс позволяет еженедельно оценивать динамику развития внутриполитической ситуации, оперативно оценивать внутренние и внешние риски для власти. Он предназначен для государственных служащих, политиков, экспертов, журналистов и всех тех, кто интересуется проблемами социально-политической обстановки в России.

В течение 2018 года специалисты ЦПК и привлеченные эксперты еженедельно планируют проводить мониторинг открытых источников по 25 параметрам по пяти направлениям: социальная напряженность, экономические показатели, политические риски, внешнеполитическая конъюнктура, информационная активность власти и оппозиции. На основе этого отбора выделяются две группы событий, оказавших наибольшее позитивное и негативное влияние. После чего в результате двухуровнего анализа (качественного и количественного) определяются ключевые события и проводится пересчет Индекса по итогам недели.

В ЦПК рассчитывают, что проводимые ими замеры индекса будут способствовать развитию методов оценки и прогнозирования политических рисков с использованием компьютерных технологий.