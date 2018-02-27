Васильева усомнилась в эффективности школьных олимпиад

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает сократить количество школьных олимпиад.

"Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Она отметила, что зачастую "олимпийские чемпионы" получают меньше 60 баллов по ЕГЭ, "а это наводит на большие мысли".

Глава Минобрнауки подчеркнула, что изменения произойдут уже в этом году.