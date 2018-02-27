Минобрнауки увеличит до 57% число бюджетных мест в вузах в 2018 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России увеличится количество бюджетных мест в вузах по нескольким специальностям, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"В этом году мы увеличиваем на большое количество процентов бюджетных мест по медицинским специальностям, по педагогическим специальностям, инженерным, айтишным. По рынку труда в первую очередь", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Она отметила, что в целом будет гарантировано 57% бюджетных мест.

Глава Минобрнауки также сообщила, что в России в скором времени появится возможность взять образовательный кредит.

"У нас завершаются все работы по правовой базе. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на соглашение с банками. Потому что я считаю, что это замечательная вещь, которая даст возможности нашим детям", - сказала Васильева.