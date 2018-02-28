Новгородские поисковики нашли четыре разбившихся самолета времен ВОВ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Члены крупнейшей в РФ Новгородской поисковой экспедиции "Долина" нашли под Великим Новгородом четыре разбившихся самолета времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экспедиции, места падения самолетов были обнаружены отрядом "Находка" в ходе пятидневного поисково-разведывательного рейда в Демянском районе области, где в 1941-1944 годах воевали части Северо-Западного фронта.

Как отметил собеседник, в экспедиции принял участие Виктор Маресьев - сын легендарного летчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

В ходе рейда поисковики нашли и обследовали места падения двух штурмовиков Ил-2 и двух истребителей Як-1. На месте падения одного из штурмовиков бойцы "Находки" обнаружили разбитый двигатель с номером, который позволил им оперативно определить, что ИЛ-2 был приписан к 66 штурмовому авиаполку и его экипаж не вернулся с задания 19 февраля 1943 года.

Принадлежность трех других самолетов еще устанавливается.

В полевом сезоне 2018 года поисковики "Долины" намерены провести дополнительное обследование территорий падения самолетов, чтобы попытаться найти останки членов экипажей.