Мосгорсуд отклонил жалобу на арест фигуранта "дагестанского дела" Шахова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест экс-главы министерства образования и науки Дагестана Шахобаса Шахова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Суд апелляционной инстанции отказался удовлетворить просьбу Шахова и его адвокатов об избрании ему более мягкой, не связанной с заключением в СИЗО меры пресечения. Таким образом, экс-чиновник останется под арестом до 5 апреля.

26 февраля Мосгорсуд рассмотрел аналогичную жалобу в отношении бывшего заместителя врио председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, однако не нашел оснований для ее удовлетворения. На следующей неделе, 5 марта, Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

Фигуранты были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили в Москву, где на следующий день суд санкционировал арест всех четверых. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку, 7 февраля он подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.

27 февраля стало известно об обысках по месту жительства и на рабочем месте врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Как сообщал информированный источник, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики Гамидовым завышал цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Сообщалось также, что Казибеков мог покинуть республику и, предположительно, находится на Украине.