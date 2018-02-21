Мосгорсуд 5 марта рассмотрит жалобу на арест экс-премьера Дагестана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 5 марта проверит законность ареста бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняемого в особо крупных хищениях бюджетных средств, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотренное апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Гамидова, на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу, назначено на 11:45 5 марта", - сказала Царева.

В тот же день Мосгорсуд рассмотрит аналогичную жалобу защиты бывшего заместителя врио председателя правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что 26 февраля Мосгорсуд проверит законность ареста еще одного фигуранта дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана - бывшего заместителя Гамидова Шамиля Исаева, а 28 февраля - жалобу на заключение под стражу экс-министра образования и науки республики Шахобаса Шахова.

В апелляционных жалобах адвокаты просят апелляционную инстанцию отменить постановление суда первой инстанции и избрать А.Гамидову более мягкую меру пресечения.

Фигуранты были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили в Москву, где на следующий день суд санкционировал арест всех четверых задержанных до 5 апреля.

По данным СКР, бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В день задержания перечисленных руководителей глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.