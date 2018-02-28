"Туполев" начнет изготовление опытных образцов перспективного авиакомплекса Дальней авиации

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Туполев" в скором времени приступит к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса Дальнейавиации (ПАК ДА), сообщил "Интерфаксу" информированный источник в авиационной отрасли.

"Казанский авиационный завод (КАЗ, филиал ПАО "Туполев" - ИФ), который определен головным изготовителем ПАК ДА, начал подготовку к созданию первых опытных образцов этого самолета", - сказал собеседник агентства.

Ранее первый заместитель генерального директора ПАО "Туполев", директор КАЗ Николай Савицких сообщил о начале опытно-конструкторских работ по созданию перспективного авиакомплекса Дальней авиации.

"В настоящее время защищен технический облик самолета, заключен договор на выполнение опытно-конструкторских работ по строительству опытных образцов. Проект ПАК ДА обеспечит производство загрузкой на ближайшие десятилетия", - сказал Н.Савицких.

Как сообщалось, в 2009 году конструкторское бюро компании "Туполев" (входит в ОАК) подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.

В январе 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в этом году КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. По его словам, испытания ПАК ДА могут начаться в 2023-2024 годах.

Рогозин отметил, что самолет будет выполнен по схеме "летающее крыло". "Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет 21-го века. Но это уже следующий шаг", - сказал вице-премьер.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в середине 2020-х годов планируется создать опытный образец ПАК ДА и приступить к его летным испытаниям.

"Самолет будет изготовлен и поднимется в небо в середине 20-х годов", - доложил Слюсарь президенту РФ Владимиру Путину на Казанском авиазаводе.

В июле 2017 года Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что корпорация согласовала с Минобороны РФ облик перспективного самолета.Гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил агентству, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов, заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный авиационный комплекс Дальней авиации должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.