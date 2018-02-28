Президент подписал закон о продлении "дачной амнистии"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За 10 лет "амнистии" в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и более 7 млн земельных участков, упрощенным оформлением не успели воспользоваться примерно 1 млн граждан.

Закон продлевает сроки действия "дачной амнистии" в отношении объектов ИЖС еще на два года - до 1 марта 2020 года.

Кроме того, законом продлевается до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и т.п.) субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы.

Дачная амнистия была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.