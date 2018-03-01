Путин о новом оружии. Обобщение

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сегодня - за три недели до выборов главы государства - рассказал и показал слушателям в Манеже кадры испытаний уникального оружия.

От слов о действующей на Аляске и в Калифорнии американской ПРО, двух районов ПРО в Восточной Европе, крейсерах и эсминцах США Путин перешел к тому, чем ответила РФ, помимо "протестов и предупреждений".

"Мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило сделать нам стремительный большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия", - заявил Путин, напомнив, что система глобальной ПРО США создается, главным образом для борьбы с ракетами стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это же оружие составляет основу и российских сил ядерного сдерживания.

По словам президента, РФ развивает "весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные" системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все межконтинентальные баллистические ракетные комплексы.

"Сармат"

Минобороны перешло к активной фазе испытаний ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. "Мы назвали его "Сармат"", - сказал Путин. Он подчеркнул, что данное оружие придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе. "В России всегда признавали его боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование ("Сатана" - ИФ)", - напомнил Путин.

Вместе с тем возможности "Сармата" будут выше, чем у "Воеводы". "При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков - больше чем у "Воеводы", - сказал Путин.

Президент упомянул следующие характеристики ракеты - оснащение широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых, а также самыми современными системами преодоления ПРО; отсутствие ограничений по дальности полета - 11 тыс. км; способность атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Путин между тем не ограничился рассказом о "Сармате" и презентовал еще несколько оборонных новшеств, названия которым еще не выбраны. "Ждем предложения на сайте Министерства обороны," - пояснил он.

Ракета с ядерной энергоустановкой

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которое вообще не использует баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО по борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - начал президент рассказ об уникальных достижениях военных и ученых. Одно из них - создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, размещаемой в корпусе российской крылатой ракеты наподобие Х-101 воздушного базирования или американской ракеты "Томагавк". При этом, подчеркнул Путин, она обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая "является практически неограниченной".

Низколетящая, малозаметная, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата - так новейшую крылатую ракету описал Путин. По его словам, она практически неуязвима как для существующих, так и для перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Как выяснилось, первый пуск крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой состоялся в конце 2017 года на центральном полигоне (на архипелаге Новая Земля в Архангельскую области). Энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечив необходимый уровень тяги. В результате испытаний был сделан вывод, что можно перейти к созданию принципиально нового вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой неограниченной дальности, оснащенной ядерной энергетической установкой.

"Как вы понимаете, ничего подобного в мире пока ни у кого нет", - успокоил присутствующих в Манеже главнокомандующий РФ, за что удостоился аплодисментов. - Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают".

Океанская многоцелевая система с беспилотными подлодками на ядерной энергоустановке

Радость у присутствующих в Манеже вызвала и другая новость - о том, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине ("Я бы сказал на очень большой глубине", - поправился президент) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, современных торпед и "даже самых" скоростных надводных кораблей.

"Это просто фантастика!", - резюмировал Путин.

Низкая шумность, высокая маневренность и неуязвимость - так охарактеризовал их президент: "Средств, которые могут им противостоять на сегодняшний день в мире просто не не существует". Конструкция беспилотных аппаратов предусматривает оснащение как обычным, так и ядерным вооружением, что позволит поражать береговые укрепления, корабли авианосной группировки и инфраструктуру. В декабре прошлого года был завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки этих подводных необитаемых аппаратов. Со слов президента, объемы ее в 100 раз меньше тех, что устанавливаются на современные подлодки, при большей мощности, а время выхода в боевой режим - в 200 раз меньше.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал"- "их не догонят"

" У России такое оружие есть, уже есть" - объявил президент и снова сорвал аплодисменты.

"Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены", - сказал Путин.

"И более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", - добавил президент.

Он отметил, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал".

Глава государства рассказал, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

Путин отметил, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.

Судя по демонстрационному видео, показанному во время послания, в настоящее время носителями боеприпаса являются сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, отмечает издание N+1.

Гиперзвуком условно принято называть скорость полета, превышающую скорость звука в пять и более раз. Считается, что гиперзвуковое оружие позволяет эффективно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны противника именно благодаря своей высокой скорости. Системы обнаружения и наведения и ракеты-перехватчики просто не успеют уверенно нацелиться. Помимо РФ разработкой гиперзвукового оружия сегодня занимаются США, Индия и Австралия.

Ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард"

"Но и это еще не все, что я скажу сегодня", - пообещал Путин. По его словам, настоящим прорывом стало создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком. Его испытания также успешно завершены.

По словам президента, все новое вооружение было создано для защиты страны. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - заявил президент, имея в виду мировое сообщество.

От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок способен совершать глубокое маневрирование, как боковое, так и по высоте.

Использование композитных материалов позволило решить проблему длительного полета крылатого блока "практически в условиях плазмооборазования". "Он идет к цели как метеорит... температура на поверхности достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Как отмечается, крылатый блок при этом надежно управляется.

"Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает", - сказал президент. По его словам, промышленные предприятия РФ приступили к серийному производству этой системы. "Мы назвали его "Авангард", - объявил Путин.

Упомянул президент и про лазерное оружие, вдаваться в детали которого, правда, не стал, отметив, что рассказал сегодня далеко не обо всех перспективных разработках.