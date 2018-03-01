Совет Думы обсудит "дорожную карту" по реализации задач из послания Путина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы в четверг обсудит "дорожную карту" законодателей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.

"Сегодня соберется Совет Думы, мы обсудим "дорожную карту" по выполнению поставленных в послании задач", - сказал Неверов журналистам в четверг после оглашения президентом РФ послания Федеральному Собранию.

Как заметил политик, ключевая мысль президентского послания - "прорыв России в этом десятилетии".

Лидер фракции обратил внимание на то, что представители парламентского большинства "уже буквально с завтрашнего дня" будут активно обсуждать послание с избирателями в своих регионах.