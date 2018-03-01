В Берлине назвали серьезным масштаб хакерской атаки на серверы правительства ФРГ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Хакерская атака на информационные серверы правительства ФРГ оказалась куда более серьезной, чем это предполагалось первоначально, заявил председатель парламентского комитета по контролю над работой спецслужб Армин Шустер.

"Это настоящая кибератака на некоторые серверы правительства", - приводит слова Шустера газета Bild. Он отметил, что угроза кибератаки сохраняется, поэтому ее детали не будут обсуждаться публично.

Шустер пояснил, что федеральное правительство пытается взять ситуацию под контроль, но "разглашение секретов само по себе является значительной потерей".

Накануне немецкие СМИ сообщили об атаке российских хакеров на серверы МИДа и Минобороны страны.