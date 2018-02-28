Немецкие СМИ сообщили об атаке российских хакеров на серверы МИДа и Минобороны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа иностранных хакеров атаковала серверы федерального правительства ФРГ и армейских структур, сообщает в среду онлайн-портал газеты Bild.

"Российская группа хакеров "APT 28" успешно атаковала МИД и министерство обороны", - цитирует издание слова источника из структур безопасности.

Отмечается, что атака продолжается в течение длительного срока, речь может идти о годе.

В прошлом году глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен обвинил Россию в попытках дестабилизировать немецкое общество при помощи пропаганды и кибератак.

Ранее в этом месяце глава Минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что хакеры из России совершили кибератаки на ряд международных компаний в июне 2017 года. В частности, речь идет об атаке на датскую судоходную компанию Maersk, которая занимается портовым и грузовым судоходным бизнесом и имеет предприятия в более чем 135 странах мира.

Министерство иностранных дел Великобритании, со своей стороны, возложило на РФ ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya, проведенную в июне 2017 года. Решение публично обвинить в кибератаке Россию "подчеркивает тот факт, что Великобритания и ее союзники не будут мириться с вредоносной деятельностью в информационной сфере", отмечалось в заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада, опубликованном на сайте правительства Великобритании в середине февраля.

В Кремле отвергли обвинения британской стороны о якобы причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya.