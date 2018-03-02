Летевший из Лос-Анджелеса в Китай сел в Магадане из-за инсульта у пассажира

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 787-9 Dreamliner в пятницу утром совершил внеплановую посадку в аэропорту Магадана из-за пассажира, который почувствовал себя плохо, сообщил агентству "Интерфакс" представитель магаданского авиаузла.

"Самолет летел из Лос-Анджелеса в Китай, попросил посадку, так как у человека инсульт. Пассажира госпитализировали в областную больницу, после чего самолет продолжил полет", - сказал собеседник агентства.

"Иностранный пациент с рейса Лос-Анджелес - Циндао , совершившего экстренную посадку в Магадане, находится в областной больнице", - сообщается на сайте медучреждения. Специалисты оценивают состояние пациента как тяжелое и делают все возможное, чтобы улучшить его жизненные показатели. Больной будет находиться под наблюдением магаданских врачей до принятия решения о месте его дальнейшего лечения.