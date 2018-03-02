Подросток ранил ножом 12-летнего мальчика в одной из школ Кисловодска

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Кисловодске проводится проверка по факту драки с применением ножа в одной из школ города, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"В пятницу днем в органы СКР поступило сообщение о том, что в одной из общеобразовательных школ в Кисловодске произошла драка между двумя учениками, в ходе которой 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему. С полученными ранениями мальчик доставлен больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Следственный отдел по Кисловодску следственного управления СК РФ по краю устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на личном контроле у руководителя следственного управления СК РФ по краю Игоря Иванова.

Нападения школьников

В феврале произошло несколько инцидентов с участием вооруженных школьников.

1 февраля источник в правоохранительных органах сообщал "Интерфаксу" о нападении ученика одной из школ в Кемерово на девочку. Он ударил ее ножом.

2 февраля в школе города Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса напал с кухонным ножом на своего одноклассника. Пострадавший получил несколько ранений, но смог убежать. Нападавший покинул класс через окно.

13 февраля прокуратура Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа сообщала о проверке в школе-интернате поселка Белоярск, где, по данным СМИ, нетрезвый подросток угрожал ножом педагогу.

15 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как учащийся девятого класса в школе города Баймака (Башкортостан) ударил ножом одноклассника, вымогавшего у него деньги.