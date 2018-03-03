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Подросток ударил ножом семиклассницу в ХМАО

Есть обновление от 19:03

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Семиклассница госпитализирована в Советском районе ХМАО после того, как ее ударил ножом подросток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"В дежурную часть УМВД России по Советскому району поступило сообщение из Советской районной больницы о том, что в приемное отделение доставлена учащаяся седьмого класса школы №4 с проникающим ножевым ранением в область брюшной полости без повреждения внутренних органов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно установлено, что в результате ссоры между учениками подросток 11 лет ударил девочку кухонным ножом в область грудной клетки. "Полицейские проводят все дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего, по окончанию которых материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавил собеседник агентства.

Как сообщается в группе официального штаба правительства Югры в соцсети "Вконтакте", здоровью девочки ничего не угрожает. "Угрозы здоровью несовершеннолетней, которая пострадала в Советском, нет, состояние пациентки не вызывает тревоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок пострадал во время конфликта во дворе жилого дома одного из микрорайонов.

По данному факту проведено внеочередное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Советского с участием главы района, представителей прокуратуры, Следственного комитета, МОВД.

В РоссииПодросток ранил ножом 12-летнего мальчика в одной из школ КисловодскаЧитать подробнее

Как уточняется в сообщении, "в результате комиссией принято решение о проведении комплексной проверки по вопросу организации системы профилактики".

Накануне в Кисловодске началась проверка по факту драки с применением ножа в одной из школ города. По данным следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, днем в пятницу 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему, мальчик с полученными ранениями был доставлен больницу.

Нападения школьников

В феврале произошло несколько инцидентов с участием вооруженных школьников.

1 февраля источник в правоохранительных органах сообщал "Интерфаксу" о нападении ученика одной из школ в Кемерово на девочку. Он ударил ее ножом.

2 февраля в школе города Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса напал с кухонным ножом на своего одноклассника. Пострадавший получил несколько ранений, но смог убежать. Нападавший покинул класс через окно.

13 февраля прокуратура Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа сообщала о проверке в школе-интернате поселка Белоярск, где, по данным СМИ, нетрезвый подросток угрожал ножом педагогу.

15 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как учащийся девятого класса в школе города Баймака (Башкортостан) ударил ножом одноклассника, вымогавшего у него деньги.

Теги: ХМАО
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