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В Госдуме выступили за возвращение медработников в школы

Есть обновление от 16:38

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Изменения законодательства, закрепляющие понятие "школьной медицины" и предусматривающие, в частности, возвращение в школы медработников, готовят в Госдуме, сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Мы сейчас стали инициаторами изменений так называемой школьной медицины. Я вношу 20 числа (марта - ИФ) уже в экспертный совет эти изменения", - сказал Морозов журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Удмуртию на республиканский форум депутатов - членов фракций "Единая Россия".

Он уточнил, что речь идет о четырех изменениях законодательства.

"(Изменения) касаются и возможности педагогов оказывать первую помощь (...), и ответственности родителей за предоставление информации о здоровье школьников, если он требует особых условий обучения, занятий физкультурой и спортом", - отметил он.

"Так или иначе, в образовательные учреждения, школьные и дошкольные, должен быть возвращен медицинский работник. Это не всегда врач, врач должен быть координатором", - добавил Морозов.

Теги: Госдума
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