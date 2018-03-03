В Госдуме предложили научить всех россиян оказывать первую помощь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме начали работу над изменениями в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", вводящими обучение всех граждан приемам первой медпомощи, сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"У нас сейчас идет работа над изменением статьи 323-го закона ("Об основах охраны здоровья граждан в РФ" - ИФ) в части оказания первой помощи", - сказал он, выступая на удмуртском форуме депутатов - членов фракций "Единая Россия" в Ижевске в субботу.

"Обучение всех нас - а это несложные процедуры - качественной первично-легочной реанимации и работе с дефибрилляторами, по сути, объединит нас, станет своеобразной скрепой", - подчеркнул Морозов.

Он отметил, что в Госдуме также намерены законодательно закрепить установку дефибрилляторов на общественном транспорте, а также в учреждениях с массовым скоплением людей, таких как школы, магазины, вокзалы. "Внедрение повсеместное дефибрилляторов позволит нам спасти, по сути, население маленького города - да не маленького, 80-90 тыс. человек мы можем спасти!", - сказал председатель думского комитета по охране здоровья.

"Не так давно я придумал такое выражение, что настоящий гражданин наш должен знать, кто такой Чайковский, кто такой Пушкин и уметь оказывать первую помощь, - добавил он. - Это на самом деле сблизит нас, не говоря уже о том, что будут спасены многие".