В ХМАО возбудили уголовное дело по факту ранения школьницы ножом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с ножевым ранением школьницы в городе Советский в ХМАО, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, днем в субботу в одном из дворов жилого дома между четвероклассником и семиклассницей возник конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку ножом в живот. Пострадавшая находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, совершенного в отношении малолетнего, с применением оружия).

Как сообщалось, в субботу днем в приемное отделение больницы города Советский была доставлена учащаяся седьмого класса школы №4 с проникающим ножевым ранением в область брюшной полости без повреждения внутренних органов. По предварительным данным, ее ударил кухонным ножом подросток 11 лет.