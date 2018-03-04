На Сахалине восстановили энергоснабжение после циклона

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное на юге Сахалина при прохождении мощного циклона, сообщило в воскресенье ПАО "Сахалинэнерго".

"ПАО "Сахалинэнерго" полностью восстановило электроснабжение на Сахалине, нарушенное мощным снежным циклоном. Последние ремонтные работы завершились на участке линии электропередачи, снабжающей электроэнергией село Новоселово Томаринского района. В Южно-Сахалинске отработаны все частные заявки по сетям низкого класса напряжения", - говорится в сообщении.

При прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и осадками в виде мокрого снега, в пятницу произошло более 50 отключений линий электропередачи среднего класса напряжения.

Сахалин в пятницу оказался под влиянием мощного циклона, который принес сильные метели и ураганный ветер. В пятницу были закрыты все автодороги на юге Сахалина, отменены все поезда и автобусное сообщение, в аэропорту Южно-Сахалинска были задержаны около 30 рейсов, почти сутки не работала паромная переправа между Сахалином и материком.