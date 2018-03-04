Несколько десятков многоэтажек остались без воды в центре Омска

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Жители около 30 многоквартирных и частных домов в центре Омска остались без воды и тепла, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель АО "Омскводоканал" Марина Степанова.

Прорыв водопровода произошел на пересечении улиц Герцена и 5-я Северная.

"Изначально в 8 утра, когда мы отключили место повреждения, было отключено более 30 многоквартирных домов и частный сектор. До 10 утра было произведено переподключение котельной, и воду дали вовсе дома. Сейчас остаются неподключенными только два многоквартирных дома", - сообщила Степанова.

Социальные объекты под отключение не попали. Причины аварии устанавливается, на месте работают бригады "Омскводоканала" и муниципального предприятия "Тепловая компания".

"Параллельно идет очистка проезжей части дорожными службами", - отметила Степанова.

Согласно информации городского сервиса "Мой дом", около 8 часов утра в воскресенье остановилась котельная по адресу 4-я Северная, 180. Под отключение попали дома шести улиц в центре Омска: Герцена, Гусарова, Челюскинцев, Орджоникидзе, Октябрьская, Яковлева, Чернышевского.