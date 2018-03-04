Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Поиск боевиков ведется в одном из горных районов Дагестана, сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

"Режим КТО (режим контртеррористической операции - ИФ) введен в Цумадинском районе 4 марта в 04:00 по Москве. Сотрудники спецслужб ищут участников незаконных вооруженных формирований", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в период проведения спецмероприятий в указанном районе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.