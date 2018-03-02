Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупционерами в республике Дагестан будет продолжена и после выборов президента.

"Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено", - заявил Путин на медиа-форуме Общероссийского народного фронта в пятницу.

Так он ответил на вопрос журналистки дагестанского телеканала о том, продолжится ли борьба с коррупцией в Дагестане и искоренение так называемой клановости в регионе после выборов.

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. В ходе антикоррупционной операции были задержаны высокопоставленные чиновники, в их числе - врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования. Всех их этапировали в Москву, где предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.

10 февраля в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием Васильева, в ходе которого он представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.

По данным республиканской прокуратуры, по результатам проверок специальной комиссии Генеральной прокуратуры в Дагестане возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом, выявлено более 2,4 тысяч нарушений закона, отметил представитель ведомства.