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В Минэнерго заявили о возгорании на резервном газопроводе под Воронежем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Персоналом компрессорной станции "Писаревка" в воскресенье в 15:25 по Москве замечена вспышка и возгорание на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм "Петровск - Новопсков" (ООО "Газпром трансгаз Волгоград"), сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Последствий для потребителей не было. Газопровод находится в резерве, транспортировка газа не осуществлялась.

Температура наружного воздуха -3 градуса Цельсия. В 15:40 возгорание локализовано. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что "в Кантемировском районе Воронежской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 1200 мм. После разгерметизации газопровод загорелся, возник огненный факел".

Теги: Воронеж, Воронежская область, Минэнерго
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