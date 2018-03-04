Под Воронежем на газопроводе произошел пожар

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Под Воронежем загорелся газопровод, газоснабжение потребителей не нарушено, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"В Кантемировском районе Воронежской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 1200 мм. После разгерметизации газопровод загорелся, возник огненный факел", - сказал он.
Собеседник агентства сообщил, что в результате инцидента газоснабжение окружающих населенных пунктов нарушено не было, проводится тушение пожара.