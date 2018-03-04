Под Воронежем на газопроводе произошел пожар

Представитель бизнесмена заявил, что причиной получения второго паспорта стала необходимость постоянных передвижений по миру Подробнее

По словам военно-дипломатического источника, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже в войсках, стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - в серийном производстве Подробнее

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия

Журналистка считает возможным "внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов" Подробнее

Российский президент напомнил, что США также не выдает своих граждан Подробнее

Путин исключил выдачу Москвой подозреваемых в США в хакерских атаках россиян

3 марта 00:17

Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу

Машину с надписью "Команда России 2018" продают за 4 млн рублей Подробнее

2 марта 20:12

Путин заявил о желании предотвратить распад СССР

Это главное историческое событие, которое, по его признанию, хотел бы предотвратить президент Подробнее

2 марта 19:42

Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода Подробнее

2 марта 18:02

Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления

В ходе дебатов Жириновский использовал в отношении Собчак непечатное оскорбление, в ответ на что она облила его водой Подробнее

2 марта 17:55

В Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение

По словам сенатора Бондарева, новое оружие поступит на боевое дежурство в пределах десятилетия Подробнее

2 марта 13:43

Песков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооружений