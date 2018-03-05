Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за снегопада

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снегопада закрыт до 17:00 понедельника по местному времени (8:00 мск), сообщил агентству "Интерфакс" диспетчер аэропорта.

"Идет расчистка взлетно-посадочной полосы. Из-за этого в понедельник задержаны рейсы из Петропавловска-Камчатского в московское Шереметьево и во Владивосток", - сказал авиадиспетчер. Он добавил, что рейс из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский также отложен. Перенесены и рейсы по местным направлениям.

По данным камчатского Гидрометцентра, погода на юге Камчатки, где сейчас идут снегопады от небольших до умеренных, должна улучшиться в ночь на вторник.