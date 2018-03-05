Число заболевших в результате вспышки дизентерии в детсаду в Майкопе выросло до 41

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Число госпитализированных с дизентерией в Майкопе выросло с 34 до 41 человека, из них 19 - дети, сообщил агентству "Интерфакс" министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

"В выходные медики активно обследовали людей, контактировавших с заболевшими. Те, у кого высевался возбудитель, были госпитализированы и получают лечение, даже если люди не озвучивали жалоб. Это нужно для того, чтобы инфекция не распространялась", - сказал Меретуков. Он также добавил, что тяжелых больных среди госпитализированных на сегодняшний день нет.

Ранее сообщалось о госпитализации с дизентерией 14 детей и 20 сотрудников детского сада в Майкопе.

Детсад, в котором произошла вспышка заболевания, закрыт на карантин, в нем проводится санитарная обработка. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Адыгее.