Детсад в Адыгее закрыли на карантин после отравления 14 детей и 20 взрослых

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Майкопа (республика Адыгея) закрыли на карантин детский сад в связи с массовым обращением в больницы родителей воспитанников с жалобами на отравление, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Майкопа.

"По данным министерства здравоохранения республики с конца февраля в республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 14 детей и 20 сотрудников детского сада № 22 города Майкопа. Состояние пациентов удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточнили в мэрии.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Адыгее. По данным ведомства, причиной госпитализации людей стала острая кишечная инфекция. В детском саду проводится санитарная обработка. Все контактировавшие с заболевшими получат превентивное лечение.