Два российских судна столкнулись в Керченском проливе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сухогруз "Андор" получил небольшие повреждения в результате столкновения со средним черноморским сейнером "Хорс" в Керченском проливе в ночь на 5 марта, оба судна шли под флагом России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. "Андор" шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза "Андор" имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров", - сказали в пресс-службе.

Причина столкновения выясняется.

"Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна", - добавил собеседник агентства.

Сухогруз "Андор" шел с грузом 3,3 тыс. тонн пшеницы. Судовладелец судна - компания "Травес", порт регистрации - Таганрог. "Хорс" зарегистрирован в Керчи.