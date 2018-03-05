Лавров обвинил США в планах развалить сирийское государство

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Узкая группа во главе с США вынашивает планы по развалу Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру" (запрещена в РФ - ИФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планах вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

"Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, о том, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства", - подчеркнул министр.

"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - заключил он.

В связи ситуацией в Восточной Гуте он призвал западных партнеров к честной работе по урегулированию ситуации, отметив, что действия РФ и сирийских военных в этом районе полностью легитимны.

"Эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джабхат ан-Нусры", которая является террористической организацией и которая в соответствии с резолюцией СБ ООН не покрывается предложением о прекращении боевых действий. Против террористов в течение всего действия упомянутой мной резолюции абсолютно легитимно вести непримиримую борьбу", - заявил министр.

"Наши западные партнеры настаивают на том, чтобы сирийское правительство в одностороннем порядке перестало вести боевые действия, а Россия чтобы перестала эти боевые действия поддерживать", - отметил министр.