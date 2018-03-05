В Минобороны РФ отвергли обвинения США в невыполнении резолюции СБ ООН по Сирии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ отвергли обвинения Белого дома в невыполнении резолюции СБ ООН 2401 по Сирии.

"Положения этой резолюции не выполняются именно США, а не Россией", - заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление Белого дома.

"Представителю Белого Дома прежде, чем обвинять Россию в якобы нарушении положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401 в Восточной Гуте, было бы полезным ознакомиться с ее содержанием", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь, вопреки астанинским договоренностям, изменить границы зоны деэскалации.

"Странным образом, на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было. Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам - последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы "бомбардировках медицинских учреждений" Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении "химоружия", - заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что даже министр обороны США в начале февраля признал, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия.

В министерстве отметили, что США не предпринимают никаких действий для того, чтобы убедить незаконные вооруженные формирования из Восточный Гуты прекратить обстрелы.

"Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 (СБ ООН - ИФ) обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что Алеппо, который также упомянут в заявлении, в настоящее время активно восстанавливается и привыкает к мирной жизни. "Работают предприятия, строится разрушенное террористами жилье, работают рынки, магазины, а также учреждения социальной сферы и учебные заведения. Алеппо открыт для свободного посещения, о чем свидетельствуют регулярные репортажи об успехах возвращения к мирной жизни съемочными группами и журналистами центральных западных СМИ", - заявили в ведомстве.

"Все это резко контрастирует с прозябанием на грани жизни и смерти, и без надежды на оказание помощи, жителей "освобожденной" бомбардировками американской коалиции Ракки. Или с гуманитарной катастрофой в лагере беженцев Эр-Рукбан, находящемся в оккупированной США зоне Эт-Танф",- отметили в Минобороны РФ.

Белый дом ранее распространил заявление о том, что "Россия перешла к нарушению условий (резолюции СБ ООН - ИФ) и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции".

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии. С 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 09:00 до 14:00 местного времени вводится ежедневная гуманитарная пауза. Однако боевики не прекращают обстрелы и не дают гражданскому населению покинуть территорию. Лишь в ночь на 2 марта двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту.