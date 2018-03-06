Летные испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 запланированы на 2019 год

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Программа испытаний новейшего российского авиационного двигателя ПД-14 продолжится в следующем году на самолете МС-21, заявил журналистам управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

"В производстве находятся три двигателя для летных испытаний для корпорации "Иркут" со сроками поставки - конец 2018 года. В мае будет собран первый из них, он пойдет на испытания на серийном стенде. На МС-21 мы должны увидеть его во втором квартале 2019 года", - сказал Попов.

Он сообщил, что уже подана заявка на сертификацию ПД-14 в Европе. Соответствующие сертификаты позволят продавать самолеты с этими двигателями на зарубежных рынках.

Касаясь вопроса модернизации производства предприятия "ОДК-Пермские моторы", он сообщил, что объем их строительства после 2023 года должен достигнуть 50 экземпляров в год.

"Все расчеты по модернизации производства для двигателя ПД-14 мы строили, исходя из плана выпуска 50 двигателей в год. Это получается 2023-2024 годы", - сказал Попов.

В настоящее время ОДК (входит в госкорпорацию "Ростех") проводит третий этап летных испытаний ПД-14. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух "предсертификационных" ("инженерных") этапов. Далее последует получение Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам, идет в соответствии с установленными сроками. В 2018 году планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019-м - EASA.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 тонны до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолетах различных типов, в том числе - для перспективного авиалайнера МС-21.