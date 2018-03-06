В РФ создан радар для круглосуточного мониторинга и воздушной разведки Арктики

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) гражданского назначения, способный вести оперативную разведку ледовых полей и мониторинг дрейфа айсбергов, разработан концерном "РТИ" в интересах развития Северного морского пути. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества "РТИ" Максим Кузюк.

"Использование нашего БРЛК сделает воздушную разведку и мониторинг пространства Арктики максимально безопасными, что облегчит задачу освоения региона и создания глобальной транспортной артерии", - сказал Кузюк, которого цитирует пресс-служба "РТИ".

Здесь напомнили о планах руководства страны, согласно которым ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь.

"К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Ключевая задача сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. Необходимо наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского шельфа", - говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В связи с этим отмечается, что в России появилась в потребность в БРЛК, способных вести оперативную разведку ледовых полей и мониторинг дрейфа айсбергов, что обусловлено необходимостью повышать безопасность судоходства на арктических водных маршрутах, эффективность поисково-спасательных операций и ведение геологоразведки.

Разработчики предлагают совершенствовать существующую систему разведки и мониторинга за счет линейки полнополяриметрических двухдиапазонных БРЛК Х- и Р-диапазонов (длина волн 3,14 и 68 см) гражданского назначения, всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. "Они могут устанавливаться на вертолеты, самолеты и беспилотники", - сказано в сообщении.

Использование двух радиодиапазонов и полнополяриметрической обработки информации, отмечают в "РТИ" "решает ранее недостижимую задачу: организацию регулярного и оперативного всепогодного круглосуточного мониторинга Арктического региона с производительностью до 10 тысяч квадратных километров в час". "При этом помимо надводной разведки, двухдиапазонный БРЛК способен оценивать распределение толщины льда и состояние атмосферы по маршруту следования судов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "такой широкий технический инструментарий открывает возможность построения высокоэффективной комплексной системы информационной поддержки безопасного круглогодичного судоходства по Северному морскому пути". "Кроме того, значительно возрастает оперативность оповещения специалистов морских платформ об опасности столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, лучше организуется поиск очагов техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов", - информирует "РТИ".