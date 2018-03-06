В России

В РФ создан радар для круглосуточного мониторинга и воздушной разведки Арктики

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) гражданского назначения, способный вести оперативную разведку ледовых полей и мониторинг дрейфа айсбергов, разработан концерном "РТИ" в интересах развития Северного морского пути. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества "РТИ" Максим Кузюк.

"Использование нашего БРЛК сделает воздушную разведку и мониторинг пространства Арктики максимально безопасными, что облегчит задачу освоения региона и создания глобальной транспортной артерии", - сказал Кузюк, которого цитирует пресс-служба "РТИ".

Здесь напомнили о планах руководства страны, согласно которым ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь.

"К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Ключевая задача сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. Необходимо наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского шельфа", - говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В связи с этим отмечается, что в России появилась в потребность в БРЛК, способных вести оперативную разведку ледовых полей и мониторинг дрейфа айсбергов, что обусловлено необходимостью повышать безопасность судоходства на арктических водных маршрутах, эффективность поисково-спасательных операций и ведение геологоразведки.

Разработчики предлагают совершенствовать существующую систему разведки и мониторинга за счет линейки полнополяриметрических двухдиапазонных БРЛК Х- и Р-диапазонов (длина волн 3,14 и 68 см) гражданского назначения, всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. "Они могут устанавливаться на вертолеты, самолеты и беспилотники", - сказано в сообщении.

Использование двух радиодиапазонов и полнополяриметрической обработки информации, отмечают в "РТИ" "решает ранее недостижимую задачу: организацию регулярного и оперативного всепогодного круглосуточного мониторинга Арктического региона с производительностью до 10 тысяч квадратных километров в час". "При этом помимо надводной разведки, двухдиапазонный БРЛК способен оценивать распределение толщины льда и состояние атмосферы по маршруту следования судов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "такой широкий технический инструментарий открывает возможность построения высокоэффективной комплексной системы информационной поддержки безопасного круглогодичного судоходства по Северному морскому пути". "Кроме того, значительно возрастает оперативность оповещения специалистов морских платформ об опасности столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, лучше организуется поиск очагов техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов", - информирует "РТИ".

Теги: РФ, Арктика
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Собчак попросила у Украины разрешение на посещение КрымаСобчак попросила у Украины разрешение на посещение Крыма
Ранее Собчак заявляла, что присоединение к России Крыма незаконно, и что она не будет вести агитацию на полуостровеПодробнее
Мужчина ранил ножом нескольких прохожих в Ростове-на-ДонуМужчина ранил ножом нескольких прохожих в Ростове-на-Дону
Некоторое время он удерживал еще одного человека, угрожая ему ножомПодробнее
"Аэрофлот" будет лишать дебоширов элитного статуса и привилегий"Аэрофлот" будет лишать дебоширов элитного статуса и привилегий
Компания выяснила, что практически все авиадебоширы являются элитными участниками программы лояльностиПодробнее
Источник рассказал о предварительных результатах расследования катастрофы Ан-148Источник рассказал о предварительных результатах расследования катастрофы Ан-148
Причиной крушения могли стать ошибка пилотов и конструктивные особенности самолета в совокупностиПодробнее
ЦИК не намерен снимать Грудинина с выборов из-за незадекларированных счетовЦИК не намерен снимать Грудинина с выборов из-за незадекларированных счетов
В день голосования на избирательных участках разместят текст о 13 швейцарских счетах этого кандидатаПодробнее
ЦИК счел законной анонсированную премьеру фильма с участием Путина в соцсетяхЦИК счел законной анонсированную премьеру фильма с участием Путина в соцсетях
На личной странице Соловьева уже появился фрагмент видеоПодробнее
Луговой прокомментировал сообщения об отравлении Скрипаля в ВеликобританииЛуговой прокомментировал сообщения об отравлении Скрипаля в Великобритании
По словам члена комитета Госдумы, произошедшее может быть использовано британскими спецслужбами для провокации против РоссииПодробнее
Песков оказался не в курсе причины произошедшего с экс-офицером ГРУ в ВеликобританииПесков оказался не в курсе причины произошедшего с экс-офицером ГРУ в Великобритании
В Кремле отметили, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждатьПодробнее
Россияне стали меньше поддерживать вмешательство РФ в сирийский конфликтРоссияне стали меньше поддерживать вмешательство РФ в сирийский конфликт
37% опрошенных затруднились сказать, зачем Россия начала операцию в СирииПодробнее
Лавров обвинил США в планах развалить сирийское государствоЛавров обвинил США в планах развалить сирийское государство
Российский министр обратил внимание на попытки "узкой группы" сохранить террористов "Джабхат-ан-Нусры" для новых попыток смены режима в ДамаскеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
"Оскар-2018"13 фото
05 марта
"Оскар-2018"
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидерВ миреПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочьВ миреForbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 годаЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидер

"Система" заложила в Сбербанке 16% акций МТС ради кредита на 60 млрд рублей

Деньги нужны для погашения обязательств перед "Роснефтью" в рамках мирового соглашения Подробнее

В Ростове-на-Дону возбуждено дело в отношении напавшего с ножом

Фотохроника 6 марта

Фотохроника 6 марта6 фото

Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"

Второй пострадавший госпитализирован после ножевого нападения в Ростове-на-Дону

Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

По данным ведомства, погибли 39 военнослужащих Подробнее

Минфин США усмотрел в поглощении Qualcomm риск для безопасности страны

Источник объяснил присутствие Гапонцева в американской части списка Forbes

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в СирииПо данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в Хмеймиме Подробнее

Москва встала в 9-балльных пробках

Влиятельный советник Трампа раскритиковал пошлины на импорт металлов в США

Спор "Уралкалия" с ФНС о доначислении 980 млн рублей отправлен на новое рассмотрение

ФАС прекратила дело в отношении "Мегафона" по международному роумингу

Боевые водолазы возьмут под охрану строящиеся объекты в Керченском проливе

Разбившийся в Хмеймиме Ан-26 выполнял внутренний перелет в простых метеоусловиях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru