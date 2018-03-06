Перечень опорных российских университетов пересмотрят

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Некоторые опорные университеты в России рискуют выйти из программы поддержки и лишиться дополнительного финансирования из-за неэффективности, заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

"У нас будет обновление (перечня опорных вузов) за счёт тех вузов, которые не справились с задачей. Такие у нас есть, и очевидно, что их достаточное количество", - заявила Васильева в ходе рабочего совещание в Забайкальском государственном университете во вторник. По словам Васильевой, перечень опорных вузов планируется пересмотреть по результатам конкурса, который ведомство проведет осенью этого года.

Статус опорных сейчас имеют 33 российских университета. Программа предполагает выделение субсидий крупнейшим региональным университетам, которые должны стать драйвером развития своего региона. Участники программы отбираются специальной комиссией Минобрнауки по результатам конкурсного отбора, одним из условий является составление "дорожной карты" развития университета и заинтересованность местных властей в поддержке вуза.

Осенью прошлого года Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, согласно которому "опорным вузам" предлагалось выделить в 2018-2020 гг. в виде субсидий из федерального бюджета 24,9 млрд рублей. Документ так и не был принят.