Мужчина ранил ножом нескольких прохожих в Ростове-на-Дону

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мужчина напал с ножом на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону, ранены несколько человек. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось во второй половине дня вторника в районе пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского. По предварительной информации, мужчина нанес ранения нескольким прохожим, после чего в течение некоторого времени удерживал еще одного человека, угрожая ему ножом", - сказал собеседник агентства

По его словам, в настоящее время мужчина задержан, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.