МВД подтвердило задержание напавшего с ножом на прохожих мужчины

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полиция подтвердила ранение ножом одного человека в Ростове-на-Дону в результате нападения агрессивного мужчины.

"Поступило сообщение о том, что на проспекте Стачки гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность для прохожих. Подозреваемый успел нанести ножевое ранение одному прохожему, после чего был задержан силами Росгвардии и сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Он отметил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, в настоящее время устанавливаются все детали происшедшего.

Нажавшие на кнопку тревожной сигнализации работники магазина заявили прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что на улице мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих и уже ранил одного человека, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области.

"Очевидцы справиться с нападавшим не смогли и вызвали правоохранителей. Сотрудники Росгвардии обезвредили его, после чего задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в Советском районе Ростова-на-Дону.