Боевые водолазы возьмут под охрану строящиеся объекты в Керченском проливе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Боевые водолазы Росгвардии будут охранять Керченский пролив, сообщил начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.

"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе. Мы прекрасно понимаем, какое стратегическое значение эти объекты имеют в социально-экономическом развитии Крыма", - заявил Шатаев телеканалу "Россия-24".

Сюжет был посвящен работе боевых водолазов.

В январе на сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн рублей и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей.