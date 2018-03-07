Число погибших при крушении вертолета в Чечне достигло шести

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Чечне, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте происшествия у села Шатой.

"По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в среду в окрестностях села Хильдехарой в Чечне разбился вертолет, предположительно, принадлежавший погранслужбе.