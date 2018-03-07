Кадыров рассказал о сложных погодных условиях в месте крушении вертолета в Чечне

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Погранвойск рухнул в Чечне в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях, сообщил "Интерфаксу" в среду глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежащий погранслужбе", - сказал Кадыров.

"По поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется", - отметил он.

Ранее сообщалось, что при падении вертолета погибли шесть человек. На место происшествия направлены спасательные службы военного ведомства, МЧС, медицинские бригады Минздрава, включая Центр медицины катастроф.