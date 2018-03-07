Частный трамвай "Чижик" обстреляли в Петербурге в первый день работы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли из травматического оружия трамвай "Чижик" в первый день выхода на линию, пассажиры не пострадали.

"Трамвай "Чижик" маршрута №8 следовал по проспекту Наставников в сторону станции метро "Ладожская". В районе перекрестка Наставников и Ленской лопнуло два стекла. Пассажиры не пострадали. Состав остановился, пассажиров высадили. После этого трамвай вернулся в депо. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) в среду, подтвердив факт обстрела из травматического оружия.

Как сообщала пресс-служба городского комитета по транспорту, трамвай "Чижик" начал перевозку пассажиров по маршруту N8 в Красногвардейском районе Петербурга. Маршрут №8 стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения. До 1 апреля проезд на маршруте будет бесплатным.

В мае 2016 года администрация города заключила соглашение с "Транспортной концессионной компанией" (ТКК) о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе протяженностью 14 км. Стоимость работ, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, составит 33,7 млрд рублей. Предусмотрено также строительство трамвайного депо площадью около семи тысяч квадратных метров. В трамвае будет действовать стандартный городской тариф.

Изначально планировалось, что первый трамвай выйдет на трассу в августе 2017 года.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ТКК создана в январе 2013 года. Основной вид деятельности "вложения в ценные бумаги". Владельцами являются ИК "Лидер" (60%), "Группа ЛСР" (20%), "Главная дорога" (10%) и ООО "Новое качество дорог" (10%). В сентября 2016 года ТКК разместила облигации с залоговым обеспечением на 3 млрд 254,083 млн рублей.