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Москва

На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Движение на участке Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) ветки московского метро в понедельник вечером прерывалось из-за падения пассажира на пути.

"Из-за инцидента с пассажиром временно не было движения поездов между станциями "Текстильщики" и "Таганская" в направлении центра", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время движение поездов на всем протяжении линии восстановлено и постепенно входит в график.

Об обстоятельствах инцидента и состоянии упавшего пассажира не сообщается.

Теги: Москва, метро
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