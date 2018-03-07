В Ростове-на-Дону после ледяного дождя столкнулись 18 автомобилей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Погодные условия стали причиной нескольких ДТП на Темерницком мосту в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сегодня, по предварительной информации - из-за ухудшения погодных условий (гололедица), на Текучевском мосту произошло три ДТП. В общей сложности механические повреждения получили 18 автомобилей. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате тройного ДТП никто не пострадал.

В свою очередь, как передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места события, перегородившие после аварий мост автомобили на несколько часов парализовали движение из центра в сторону Западного микрорайона.

В настоящее время проезд по мосту открыт в обе стороны.

В первой половине дня в Ростове-на-Дону прошел ледяной дождь, на многих дорогах образовалась гололедица. По данным сервиса "Яндекс-Пробки", загруженность дорог в городе достигала девяти баллов, в настоящее время она снизилась до семи баллов.

Ранее в среду непогода в Ростовской области стала причиной ограничения движения общественного транспорта на трассе М-4 "Дон" с 876 км по 1024 км. Согласно прогнозам Гидрометцентра, ледяной дождь и гололед сохранятся до конца праздничных дней.