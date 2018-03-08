Автобус столкнулся с "КамАЗом" в Ростовской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб после столкновения рейсового автобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 21:00 мск в Чертковском районе на 821 км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" (движущегося по маршруту "Москва-Нальчик"), не справился с управлением, и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", который ехал в попутном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 12 пассажиров, которые находились в автобусе, не пострадали, однако водитель автобуса получил травмы, не совместимые с жизнью.

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице", - уточнил собеседник агентства.