Главные новости
В миреСкрипаль и его дочь впали в комуВ миреНеизвестный напал с ножом на пешеходов в ВенеВ миреСтрельба произошла в школе американского штата Алабама
В России

Автобус столкнулся с "КамАЗом" в Ростовской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб после столкновения рейсового автобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 21:00 мск в Чертковском районе на 821 км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" (движущегося по маршруту "Москва-Нальчик"), не справился с управлением, и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", который ехал в попутном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 12 пассажиров, которые находились в автобусе, не пострадали, однако водитель автобуса получил травмы, не совместимые с жизнью.

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице", - уточнил собеседник агентства.

Теги: Россия, Ростовская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объясненияДумская комиссия по этике запросила у Слуцкого объяснения
В комиссию поступило четыре жалобы на домогательства со стороны СлуцкогоПодробнее
На месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выжившийНа месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выживший
Причиной происшествия могло стать столкновение вертолета со скалойПодробнее
Вертолет разбился в горах на юге ЧечниВертолет разбился в горах на юге Чечни
По данным источника, вертолет принадлежит погранслужбеПодробнее
Собчак откажется от предвыборной агитации на время поездки в КрымСобчак откажется от предвыборной агитации на время поездки в Крым
Заявленная цель поездки - понять проблемы крымских татар и жителей Крыма в целомПодробнее
"ВКонтакте" заявила об утечке сообщений 400 пользователей соцсети"ВКонтакте" заявила об утечке сообщений 400 пользователей соцсети
Распространение данных произошло через небезопасные VPN-сервисыПодробнее
Путин был уверен во введении санкций против РФ в случае присоединения КрымаПутин был уверен во введении санкций против РФ в случае присоединения Крыма
По его словам, "судьбы миллионов людей" в Крыму перевесили возможные осложнения в отношениях с другими странамиПодробнее
The Times рассказала о версиях отравления Скрипаля и его дочериThe Times рассказала о версиях отравления Скрипаля и его дочери
Лондон рассматривает как российский след, так и версию провокации против МосквыПодробнее
Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского и вновь ушел с дебатовГрудинин извинился перед Собчак за Жириновского и вновь ушел с дебатов
Кандидат в президенты подарил своей сопернице букет цветов, но при этом отметил, что она вряд ли победит на выборахПодробнее
Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговорАдвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговор
Обвиняемых приговорили к срокам от пяти с половиной до двенадцати лет лишения свободыПодробнее
На разбившемся Ан-26 не было гражданских лицНа разбившемся Ан-26 не было гражданских лиц
На борту находились почти 30 офицеров, один из которых генералПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкрипаль и его дочь впали в комуВ миреНеизвестный напал с ножом на пешеходов в ВенеВ миреСтрельба произошла в школе американского штата АлабамаВ миреПекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войныВ миреВ Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на бортуВ миреПолиция подтвердила отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Путин поздравил женщин с праздником 8 марта

В ДНР сообщили о минометных обстрелах со стороны украинских военных

Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны

Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войныПри этом Китай не намерен подменять США на мировой арене, утверждают в МИД страны Подробнее

Флористы спрогнозировали пик спроса на букеты из лаванды и других сухоцветов 8 Марта

Китай поддержал усилия КНДР и Южной Кореи по снижению напряженности

Военачальник НАТО высказался за улучшение отношений альянса с Россией

Совету Россия - НАТО необходим новый импульс для продвижения диалога вперед, уверен генерал Петр Павел Подробнее

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Туве

Пентагон подтвердил угрозу нацбезопасности США со стороны России и Китая

СМИ узнали о возможной отставке нескольких сотрудников администрации Трампа

СМИ узнали о возможной отставке нескольких сотрудников администрации ТрампаПричиной возможной отставки называют ограничение доступа к секретным данным Подробнее

Стрельба произошла в школе американского штата Алабама

Стрельба произошла в школе американского штата АлабамаОдин человек скончался, еще двое получили ранения Подробнее

Ярославский "Локомотив" стал первым полуфиналистом Западной конференции плей-офф КХЛ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru