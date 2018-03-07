Документальный фильм о "крымской весне" снимут в Севастополе в день выборов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Документальный фильм о событиях февраля-марта 2014 года, после которых Крымский полуостров вошел в состав России, снимут 18 марта возле избирательных участков в Севастополе, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

"Документальный фильм по воспоминаниям севастопольцев снимут на 135 камер молодые операторы-волонтеры. Съемка пройдет на специальных площадках рядом с избирательными участками города", - говорится в пресс-релизе.

Автор идеи проекта "Летопись Русской весны" Алексей Крянга планирует привлечь к съемкам порядка 600 студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ). "Многие учащиеся СевГУ захотели помочь съемочной группе: работать операторами, брать интервью у горожан, привлекать интересных героев для картины", - отмечает пресс-служба правительства города.

18 марта рядом с избирательными участками в Севастополе будут оборудованы специальные точки, где горожане смогут поделиться на камеру воспоминаниями о событиях, предшествовавших референдуму о статусе Крыма в 2014 году. Власти Севастополя обеспечат техническую поддержку проекта.

Из лучших кадров смонтируют документальный фильм. "Уверен, у нас получится настоящее народное кино", - сказал Крянга.

Крым вошел в состав России после регионального референдума о статусе полуострова, проведенного 16 марта 2014 года. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин и руководители республики Крым и Севастополя подписали в Москве договор о принятии полуострова Россией.

Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Евросоюза назвали действия РФ аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.