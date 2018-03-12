Песков отказался раскрыть место голосования Путина

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает сведениями о том, что Владимир Путин будет голосовать на выборах президента 18 марта вне Москвы.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет, хотя такая возможность (у главы государства) электорально и законодательно имеется, как у любого гражданина РФ", - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь подтвердил, что поездка Путина в Крым "действительно готовится".