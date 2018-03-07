Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство сможет принять в казну от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) акции санируемого Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей в счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентство.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.

Закон предполагает, что АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 году. АСВ, в свою очередь, передаст Промсвязьбанк в собственность Росимущества.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Промсвязьбанк будет докапитализирован за счет ОФЗ, которыми были оплачены уже списанные суборды Бинбанка (получил в рамках госпрограммы 17,8 млрд рублей) и "Открытия" (65,2 млрд рублей). Кроме того, из слов представителей Минфина следовало, что банк будет докапитализирован в том числе за счет выпусков ОФЗ на 29,9 млрд рублей, которыми были оплачены его же суборды, полученные в 2015 году. Эти суборды были списаны после того, как ЦБ начал процедуру финансового оздоровления банка. Таким образом, сумма докапитализации может составить около 113 млрд рублей.

При этом "дыра" в капитале Промсвязьбанка будет закрываться отдельно Центробанком за счет нового капитала. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Минфин в феврале этого года сообщил, что на базе Промсвязьбанка будет создан банк для обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса. По предварительным оценкам, Промсвязьбанк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.